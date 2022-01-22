Рогозин предположил, что отказ в американской визе космонавту Чубу является недоразумением
- РИА Новости
«Я надеюсь, что мы столкнулись с недоразумением, поэтому дадим нашим американским коллегам шанс это недоразумение исправить. Тем не менее осадочек всё равно остаётся», — цитирует его ТАСС.
По словам главы «Роскосмоса», «холодные ветры» из Вашингтона и Брюсселя в сторону России начали проецироваться и на космическую деятельность.
Ранее агентство РИА Новости сообщало, что власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин.
Рогозин заявил о намерении запросить позицию NASA по инциденту.