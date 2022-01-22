Рогозин отреагировал на заявление посольства США о выдаче виз космонавтам
- © РИА Новости / Владимир Песня
«Ок, это мы поняли, а что с визой?» — написал он в Telegram.
Ранее РИА Новости сообщало, что власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу без объяснения причин.
Рогозин выразил надежду, что отказ в выдаче визы США для российского космонавта — это недоразумение, которое Вашингтон ещё может исправить. Также гендеректор корпорации заявил о намерении запросить позицию NASA по поводу инцидента.
Позднее в посольстве США заявили, что дипломатическая миссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.