Рогозин отреагировал на заявление посольства США о выдаче виз космонавтам

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление посольства США в России о том, что «Вашингтон высоко ценит сотрудничество с Москвой по МКС и уделяет внимание выдаче виз космонавтам».

«Ок, это мы поняли, а что с визой?» — написал он в Telegram.

Ранее РИА Новости сообщало, что власти Соединённых Штатов отказали в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу без объяснения причин.

Рогозин выразил надежду, что отказ в выдаче визы США для российского космонавта — это недоразумение, которое Вашингтон ещё может исправить. Также гендеректор корпорации заявил о намерении запросить позицию NASA по поводу инцидента.

Позднее в посольстве США заявили, что дипломатическая миссия прилагает возможные усилия, чтобы продолжать выдавать в России визы космонавтам даже при ограниченном штате сотрудников.