РФПИ: «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других вакцин

Короткая ссылка
Российская вакцина «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других препаратов, сообщил РФПИ по итогам публикации результатов совместного исследования центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.
РФПИ: «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других вакцин
  • Legion-Media

В РФПИ отметили, что бустирование «Спутником Лайт» в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против омикрон-штамма.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

По данным на 19 января, всего в мире зафиксировали 332 617 707 случаев новой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить