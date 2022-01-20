РФПИ: «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других вакцин
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В РФПИ отметили, что бустирование «Спутником Лайт» в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против омикрон-штамма.
Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».
По данным на 19 января, всего в мире зафиксировали 332 617 707 случаев новой коронавирусной инфекции.