РФПИ: «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других вакцин

Российская вакцина «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других препаратов, сообщил РФПИ по итогам публикации результатов совместного исследования центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

В РФПИ отметили, что бустирование «Спутником Лайт» в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против омикрон-штамма.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

По данным на 19 января, всего в мире зафиксировали 332 617 707 случаев новой коронавирусной инфекции.