Учёные: «Спутник V» даёт вируснейтрализующих антител к «омикрону» в два раза больше Pfizer

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RT
Российская вакцина «Спутник V» даёт титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами Pfizer.
Учёные: «Спутник V» даёт вируснейтрализующих антител к «омикрону» в два раза больше Pfizer
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«Вакцина «Спутник V» продемонстрировала титр вируснейтрализующих антител к штамму «омикрон» (B.1.1.529) более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer», — сообщили РФПИ и центр им. Гамалеи по итогам совместного исследования с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» составляет примерно 75%.

По его словам, уровень защиты доходит до 100% при ревакцинации «Спутником Лайт».

При этом, если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6—12 месяцев назад, то защита составляет порядка 56—57%.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал о свойствах «омикрона». Он отметил, что лабораторные исследования японских ученых показали: штамм коронавируса «омикрон» лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, что может объяснять его лёгкую форму заболевания. 

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