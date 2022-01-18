Гинцбург: эффективность «Спутника V» против «омикрона» составляет примерно 75%

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» составляет примерно 75%.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону», протективность составляет 75%», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гинцбурга, уровень защиты доходит до 100% при ревакцинации «Спутником Лайт».

При этом, если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6—12 месяцев назад, то защита составляет порядка 56—57%.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал возможность снижения заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России к концу января — началу февраля.