Вирусолог Альтштейн спрогнозировал снижение заболеваемости «омикроном» в России

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Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал возможность снижения заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России к концу января — началу февраля.
Вирусолог Альтштейн спрогнозировал снижение заболеваемости «омикроном» в России
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

«Можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января — началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдёт вниз», — сказал он.

Альтштейн заявил, что, по-видимому, возникает генетическая нестабильность данного штамма, а его контагиозность снижается.

Ранее профессор Университета Джорджа Вашингтона вирусолог Константин Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавируса часто не прогрессирует до воспаления лёгких и отличается от предыдущих вариантов вируса.

Также директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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