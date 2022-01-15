Вирусолог Чумаков рассказал о «более мягкой форме» болезни при омикрон-штамме

Короткая ссылка
Омикрон-штамм коронавируса часто не прогрессирует до воспаления лёгких и отличается от предыдущих вариантов вируса, заявил в эфире «Радио России» профессор Университета Джорджа Вашингтона вирусолог Константин Чумаков.
Вирусолог Чумаков рассказал о «более мягкой форме» болезни при омикрон-штамме
  • РИА Новости

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — сказал Чумаков, слова которого приводит РИА Новости.

Учёный подчеркнул, что «заразность «омикрона» заметно возросла», однако в итоге снизились патогенность и летальность вируса.

Так, новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, при этом у них болезнь протекает легче, чем у пожилых.

Среди симптомов у пациентов, инфицированных новым вариантом, он назвал головную боль, насморк, раздражение в носу и кашель.

Как ранее рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон» увеличился до пяти раз.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить