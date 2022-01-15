Вирусолог Чумаков рассказал о «более мягкой форме» болезни при омикрон-штамме

Омикрон-штамм коронавируса часто не прогрессирует до воспаления лёгких и отличается от предыдущих вариантов вируса, заявил в эфире «Радио России» профессор Университета Джорджа Вашингтона вирусолог Константин Чумаков.

«Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно 2% заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1%», — сказал Чумаков, слова которого приводит РИА Новости.

Учёный подчеркнул, что «заразность «омикрона» заметно возросла», однако в итоге снизились патогенность и летальность вируса.

Так, новый штамм стал больше затрагивать молодых людей, при этом у них болезнь протекает легче, чем у пожилых.

Среди симптомов у пациентов, инфицированных новым вариантом, он назвал головную боль, насморк, раздражение в носу и кашель.

Как ранее рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон» увеличился до пяти раз.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».