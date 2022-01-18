Мурашко: вакцинация от COVID-19 не вредит репродуктивной системе

Вакцинация от коронавируса не сказывается негативно на репродуктивной системе мужчин и женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин», — приводит ТАСС слова Мурашко в приветственном обращении к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине.

По его словам, заболевание COVID-19 может осложнить течение беременности и её исход.

Он добавил, что необходимо приложить все усилия для своевременной вакцинации граждан репродуктивного возраста на этапе планирования семьи.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что, согласно проведённым исследованиям, если не привитая от коронавируса беременная женщина перенесла COVID-19, то IQ у её ребёнка может быть ниже на 20%.