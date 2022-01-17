Эпидемиолог Горелов рассказал о возможном снижении IQ у детей переболевших COVID-19 женщин
- РИА Новости
Об этом Горелов сказал в ходе пресс-конференции.
«Вчера была опубликована педиатрическая статья, было показано, что если беременная не вакцинирована, переносит ковид, вот наблюдение за детьми показывает, что IQ на 20% ниже, замедляются темпы психического и физического развития», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, при занятиях с детьми можно догнать это отставание, но изначально вводные данные именно такие.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация женщин от коронавируса даёт защиту, в том числе от «омикрона», и их будущим детям, так как иммунитет передаётся через грудное вскармливание.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».