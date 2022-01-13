Глава Минздрава России Мурашко рассказал о влиянии вакцины от COVID-19 на новорождённых

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на новорождённых.
Глава Минздрава России Мурашко рассказал о влиянии вакцины от COVID-19 на новорождённых
  • Gettyimages.ru

Как он отметил на Гайдаровском форуме, вакцинация женщин от коронавируса даёт защиту, в том числе от «омикрона», и их будущим детям, так как иммунитет передается через грудное вскармливание.

«Сегодня всё больше и больше говорят о том, что новый штамм «омикрон» в том числе более опасен становится для детей от момента рождения до четырёх лет, как раз младенцы получают иммунитет за счёт грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорождённого», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает необходимым включать беременных женщин в клинические исследования лекарственных средств от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить