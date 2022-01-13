Глава Минздрава России Мурашко рассказал о влиянии вакцины от COVID-19 на новорождённых

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на новорождённых.

Как он отметил на Гайдаровском форуме, вакцинация женщин от коронавируса даёт защиту, в том числе от «омикрона», и их будущим детям, так как иммунитет передается через грудное вскармливание.

«Сегодня всё больше и больше говорят о том, что новый штамм «омикрон» в том числе более опасен становится для детей от момента рождения до четырёх лет, как раз младенцы получают иммунитет за счёт грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорождённого», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает необходимым включать беременных женщин в клинические исследования лекарственных средств от коронавируса.