В ВОЗ призвали включать беременных в исследования лекарственных средств от коронавируса

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает необходимым включать беременных женщин в клинические исследования лекарственных средств от коронавируса.
В ВОЗ призвали включать беременных в исследования лекарственных средств от коронавируса
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«Мы... призываем включать беременных женщин в клинические испытания новых средств лечения и вакцин», — приводит ТАСС заявление Гебрейесуса.

Он подчеркнул необходимость обеспечения своевременного доступа к вакцинам от COVID-19 для беременных женщин во всех странах в целях защиты их жизни и жизни детей.

По словам главы ВОЗ, в случае инфицирования вирусом беременные женщины рискуют попасть в группу повышенного риска течения заболевания в тяжёлой форме.

«К счастью, случаи передачи вируса в утробе матери или во время рождения крайне редки, а в грудном молоке не выявлялось активных частиц вируса», — подытожил он.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации касательно оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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