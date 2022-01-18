Более 1500 участников исследования вакцины для подростков привились первым компонентом

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Более 1,5 тыс. участников исследования вакцины от коронавируса для подростков привились первым компонентом, сообщается на сайте мэра Москвы.
Более 1500 участников исследования вакцины для подростков привились первым компонентом
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1,2 тыс. из них получили и первый, и второй компонент.

На данный момент ни у кого не зафиксировано серьёзных побочных реакций на вакцину.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что, вероятно, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции COVID-19 станет плановой.

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