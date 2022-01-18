Более 1500 участников исследования вакцины для подростков привились первым компонентом

Более 1,5 тыс. участников исследования вакцины от коронавируса для подростков привились первым компонентом, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1,2 тыс. из них получили и первый, и второй компонент.

На данный момент ни у кого не зафиксировано серьёзных побочных реакций на вакцину.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что, вероятно, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции COVID-19 станет плановой.