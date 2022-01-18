Более 1500 участников исследования вакцины для подростков привились первым компонентом
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«Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 1,2 тыс. из них получили и первый, и второй компонент.
На данный момент ни у кого не зафиксировано серьёзных побочных реакций на вакцину.
Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что, вероятно, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции COVID-19 станет плановой.