Вирусолог Альтштейн спрогнозировал введение плановой вакцинации подростков от COVID-19

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что, вероятно, вакцинация подростков от коронавирусной инфекции COVID-19 станет плановой.

Об этом он сказал на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок», — цитирует его РИА Новости.

Вирусолог подчеркнул, что вакцина против коронавируса для подростков даёт очень мало побочных реакций.

Ранее Альтштейн спрогнозировал возможность снижения заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России к концу января — началу февраля.