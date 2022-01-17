Вирусолог Альтштейн спрогнозировал введение плановой вакцинации подростков от COVID-19
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Об этом он сказал на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.
«По-видимому, вакцинация подростков, детей у нас останется надолго и, скорее всего, станет плановой и будет включена в календарь прививок», — цитирует его РИА Новости.
Вирусолог подчеркнул, что вакцина против коронавируса для подростков даёт очень мало побочных реакций.
Ранее Альтштейн спрогнозировал возможность снижения заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России к концу января — началу февраля.