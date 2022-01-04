Космонавт Борисенко описал празднование Нового года на МКС

Космонавт Андрей Борисенко рассказал, как празднуют Новый год члены Международной космической станции.

Как правило, члены экипажа едят штатные продукты, которые есть на борту. Они могут быть совершенно разными, так как рационы питания повторяются каждые 16 суток, однако бывают и исключения, рассказал космонавт в беседе с Inforeactor.

«Конечно, у нас есть и ёлка новогодняя на борту. Бывает, приходит Дед Мороз. Снегурочка, если в составе экипажа есть девушки. Примерно соответствует тому же алгоритму встречи Нового года, как и на Земле», — объяснил Борисенко.

Он отметил, что обычно российские космонавты отмечают Новый год совместно с зарубежными коллегами. Принято обмениваться друг с другом национальными продуктами, которые отличаются у членов экипажа из разных стран. Заранее готовятся новогодние подарки. При этом алкоголь на борту запрещён.

Ранее сообщалось, что впервые новый, 2022 год в космосе встретили сразу десять человек, семеро из которых — на борту Международной космической станции, а ещё трое — на китайской станции «Тяньгун».