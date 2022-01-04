Космонавт Борисенко описал празднование Нового года на МКС
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Как правило, члены экипажа едят штатные продукты, которые есть на борту. Они могут быть совершенно разными, так как рационы питания повторяются каждые 16 суток, однако бывают и исключения, рассказал космонавт в беседе с Inforeactor.
«Конечно, у нас есть и ёлка новогодняя на борту. Бывает, приходит Дед Мороз. Снегурочка, если в составе экипажа есть девушки. Примерно соответствует тому же алгоритму встречи Нового года, как и на Земле», — объяснил Борисенко.
Он отметил, что обычно российские космонавты отмечают Новый год совместно с зарубежными коллегами. Принято обмениваться друг с другом национальными продуктами, которые отличаются у членов экипажа из разных стран. Заранее готовятся новогодние подарки. При этом алкоголь на борту запрещён.
Ранее сообщалось, что впервые новый, 2022 год в космосе встретили сразу десять человек, семеро из которых — на борту Международной космической станции, а ещё трое — на китайской станции «Тяньгун».