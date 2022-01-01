Новый год в космосе встретили сразу 10 человек

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Впервые Новый год в космосе встретили сразу десять человек, семеро из которых — на борту Международной космической станции (МКС), и ещё трое — на китайской станции «Тяньгун».

«Это было самым многолюдным новогодним «застольем» на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Всего за 21 год на МКС праздник встретили 83 человека, при этом многие космонавты и астронавты — не один раз. Так, например, российский космонавт Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года — 2012, 2015, 2018 и 2022.

«Самый интересный факт из моей биографии — это то, что я встречу Новый год на орбите 64-й раз! Это произойдёт потому, что мы облетаем Землю за сутки 16 раз, — рассказал Шкаплеров.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявил, что в скором времени начнутся полёты космических кораблей по одновитковой схеме, которые позволят добираться до МКС за полтора-два часа.

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