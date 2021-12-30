Минздрав выдал регистрационное удостоверение препарату от коронавируса «Ковид-глобулин»

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Препарат «Ковид-глобулин» на основе антител переболевших коронавирусом людей прошёл клинические исследования и получил регистрацию Минздрава. Об этом сообщили в Ростехе.
Минздрав выдал регистрационное удостоверение препарату от коронавируса «Ковид-глобулин»
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что препарат получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России.

В сентябре сообщалось, что препарат «Ковид-глобулин» проходит третью стадию клинических исследований.

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