Эпидемиолог Пшеничная рассказала об итогах работы российских специалистов в ЮАР

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью RT рассказала о совместной работе с российскими коллегами в Южно-Африканской Республике на фоне выявления омикрон-штамма коронавируса.

Она сообщила, что работа российских специалистов в ЮАР была ориентирована на изучение особенностей клиники и эпидемиологии заболевания, вызванного омикрон-штаммом.

«Конечно, работа велась при непосредственном и очень плотном взаимодействии с нашими коллегами из ЮАР: вирусологами, эпидемиологами, клиницистами. По итогам мы составили подробную клинико-эпидемиологическую картину, характеристику заболевания», — рассказала Пшеничная.

Также российские специалисты провели анализ подъёма заболеваемости, вызванного новым штаммом в ЮАР.

«В рамках исследования мы посетили несколько больниц разного уровня: это были и университетские больницы, и очень крупные лечебные учреждения Йоханнесбурга. Например, одна из таких больниц была рассчитана на 4 тыс. пациентов, а другая — на 1 тыс. человек», — сообщила Пшеничная.

Она уточнила, что не все койки в этих больницах были заняты пациентами с COVID-19, там были и другие пациенты. Также российские вирусологи побывали в районной больнице, которая обслуживала сельских жителей.

По словам Пшеничной, они ознакомились с подходами к диагностике, лечению коронавируса как на уровне районного звена здравоохранения, так и на уровне крупного мегаполиса.

«Основной вывод такой: ни в стационарах, ни во время изучения историй болезни мы не нашли ни одного тяжелобольного пациента, который был бы вакцинирован», — рассказала она.

Специалист добавила, что тяжело болеют невакцинированные пациенты с сопутствующими патологиями.

Также Пшеничная в интервью RT заявила, что омикрон-штамм заразнее классических штаммов коронавируса в пять-семь раз.

Ранее в ходе переговоров президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамапоса договорились об отправке в страну группы российских вирусологов.