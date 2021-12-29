Центр Гамалеи сообщил об эффективности назальной форма вакцины «Спутник» против «омикрона»

Центр имени Н. Ф. Гамалеи сообщил об особенной эффективности назальной формы вакцины от коронавируса против нового штамма «омикрон».

«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», — приводится заявление центра в аккаунте вакцины в Twitter.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от коронавируса и «Спутник Лайт» можно применять совместно.