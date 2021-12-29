Центр Гамалеи сообщил об эффективности назальной форма вакцины «Спутник» против «омикрона»

Короткая ссылка
Центр имени Н. Ф. Гамалеи сообщил об особенной эффективности назальной формы вакцины от коронавируса против нового штамма «омикрон».
Центр Гамалеи сообщил об эффективности назальной форма вакцины «Спутник» против «омикрона»
  • Reuters

«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», — приводится заявление центра в аккаунте вакцины в Twitter.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от коронавируса и «Спутник Лайт» можно применять совместно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить