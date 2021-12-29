Центр Гамалеи сообщил об эффективности назальной форма вакцины «Спутник» против «омикрона»
- Reuters
«Назальная вакцина «Спутник» будет особенно эффективна против самого заразного омикрон-штамма не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и с точки зрения предотвращения его распространения», — приводится заявление центра в аккаунте вакцины в Twitter.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальную вакцину от коронавируса и «Спутник Лайт» можно применять совместно.