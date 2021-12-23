В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне»

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При инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» симптомы заболевания могут появится уже на следующие сутки, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В Роспотребнадзоре рассказали о появлении симптомов при «омикроне»
  • AP
  • © Frank Augstein

«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — цитирует РИА Новости Руженцову.

По её словам, согласно нынешним данным, инкубационный период при заболевании «омикроном» чаще всего занимает от трёх до шести дней.

Ранее научные организации Роспотребнадзора разработали тесты, способные определять штамм коронавируса.

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