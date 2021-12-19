Главврач Лысенко рассказала о случае пребывания пациента с COVID-19 в реанимации 120 дней

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Максимальный срок нахождения в реанимации с коронавирусом в московской больнице №52 в Москве составил 120 дней, сообщила главный врач больницы Марьяна Лысенко.
Главврач Лысенко рассказала о случае пребывания пациента с COVID-19 в реанимации 120 дней
  • Reuters

«Максимально 120 дней в реанимации и ещё потом месяц в отделении», — приводит РИА Новости слова Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

Она отметила, что потом у пациента продолжались реабилитационные мероприятия не в больнице.

Ранее Марьяна Лысенко заявила, что последствия перенесённого COVID-19 могут быть разными: одни пациенты потеряли слух, другие — зрение, некоторые полностью облысели.

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