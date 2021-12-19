Главврач Лысенко рассказала о случае пребывания пациента с COVID-19 в реанимации 120 дней
- Reuters
«Максимально 120 дней в реанимации и ещё потом месяц в отделении», — приводит РИА Новости слова Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».
Она отметила, что потом у пациента продолжались реабилитационные мероприятия не в больнице.
Ранее Марьяна Лысенко заявила, что последствия перенесённого COVID-19 могут быть разными: одни пациенты потеряли слух, другие — зрение, некоторые полностью облысели.