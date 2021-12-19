Терапевт Амир Хан назвал обильное потоотделение во время сна симптомом штамма «омикрон»

Терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан в эфире ITV’s Lorraine заявил, что обильное потоотделение во время сна является одним из симптомов штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить бельё», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, подобного рода симптом недавно выявили у заболевших новым штаммом врачи из ЮАР. По словам медиков, больные вариантом коронавируса «омикрон» жаловались, что ночью активно потеют.

Как отметил Хан, данный признак штамма проявляется помимо уже привычных симптомов, таких как сухой кашель или температура.

Ранее учёные заявили, что потеря аппетита стала одним из симптомов инфицирования штаммом коронавируса «омикрон».