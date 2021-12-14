Гинцбург рассказал о нейтрализующих антителах после вакцинации «Спутником V» и Pfizer

Вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает более широкий спектр нейтрализующих антител в сравнении с препаратом Pfizer. С таким мнением выступил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Спутник V» даёт гораздо более широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с антителами, которые образуются в результате использования вакцины Pfizer», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Гинцбург заявил, что центр разработал версию вакцины «Спутник V» от новой разновидности инфекции «омикрон», она проходит первую стадию клинических испытаний.

По его мнению, изменять «Спутник V» под омикрон-штамм будет необходимо в случае, если защита препарата упадёт в десять или более раз.