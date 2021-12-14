Гинцбург назвал условие для изменения вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм
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Он отметил, что при падении защитных свойств «в два, четыре или шесть раз» по сравнению с уханьским штаммом инфекции необходимости изменять вакцину не будет.
«Если же это падение защитного эффекта «Спутника V» будет уже десятикратным и более, то тогда, конечно, надо ставить вопрос (об изменении вакцины. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские учёные в течение двух недель проверят эффективность отечественных вакцин против штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.