Гинцбург назвал условие для изменения вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» следует изменять под новую разновидность инфекции «омикрон» в случае, если защита препарата упадёт в десять или более раз.
Гинцбург назвал условие для изменения вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм
  • AP

Он отметил, что при падении защитных свойств «в два, четыре или шесть раз» по сравнению с уханьским штаммом инфекции необходимости изменять вакцину не будет.

«Если же это падение защитного эффекта «Спутника V» будет уже десятикратным и более, то тогда, конечно, надо ставить вопрос (об изменении вакцины. — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что российские учёные в течение двух недель проверят эффективность отечественных вакцин против штамма «омикрон» коронавирусной инфекции.

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