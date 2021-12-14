Гинцбург рассказал о разработке версии «Спутника V» под омикрон-штамм коронавируса

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр разработал версию вакцины «Спутник V» от новой разновидности инфекции «омикрон», она проходит первую стадию клинических испытаний.
Гинцбург рассказал о разработке версии «Спутника V» под омикрон-штамм коронавируса
  • Reuters

По его словам, в случае вытеснения омикрон-штаммом «дельты» придётся использовать вакцину, которая обеспечит защиту от двух разновидностей коронавируса.

«Поэтому тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал, и в настоящее время вакцина проходит первую стадию клинических испытаний», — приводит ТАСС заявление Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что изменять «Спутник V» под новую разновидность инфекции «омикрон» будет необходимо в случае, если защита препарата упадёт в десять или более раз.

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