Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией российской вакцины в ВОЗ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией российской вакцины в ВОЗ
  • Reuters

По его словам, это важная тема, по которой продолжается работа.

«Там, действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили», — отметил он.

Песков объяснил, что это связано с тем, что было «разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна была предоставляться». Он добавил, что речь идёт о «каких-то разных стандартах и так далее».

«Поэтому мы постепенно, скажем так, адаптируемся к этим требованиям», — сказал Песков, выразив надежду на положительный результат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.

Также глава государства отметил, что некоторые нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и политики протекционизма.

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