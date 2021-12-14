Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией российской вакцины в ВОЗ
- Reuters
По его словам, это важная тема, по которой продолжается работа.
«Там, действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили», — отметил он.
Песков объяснил, что это связано с тем, что было «разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна была предоставляться». Он добавил, что речь идёт о «каких-то разных стандартах и так далее».
«Поэтому мы постепенно, скажем так, адаптируемся к этим требованиям», — сказал Песков, выразив надежду на положительный результат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС призвал к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.
Также глава государства отметил, что некоторые нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и политики протекционизма.