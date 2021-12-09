Генштаб России: обломки сбитого спутника не угрожают космической деятельности на орбите

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Обломки старого советского спутника, который был уничтожен 15 ноября, движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций и находятся под наблюдением, сообщил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
Генштаб России: обломки сбитого спутника не угрожают космической деятельности на орбите
  • РИА Новости

«Образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космической деятельности на орбите. В настоящее время фрагменты движутся по траекториям вне плоскости орбит космических станций, находятся под наблюдением и внесены в главный каталог российской системы контроля космического пространства», — сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Герасимов напомнил, что 15 ноября были успешно проведены испытания по поражению выведенного из эксплуатации отечественного космического аппарата, запущенного в 1982 году, передаёт РИА Новости.

16 ноября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Министерство обороны сообщило, что орбита МКС находится ниже фрагментов спутника «Целина-Д» на 40—60 км и угрозы для станции нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проведённое Министерством обороны России испытание, в ходе которого был поражён недействующий космический аппарат «Целина-Д», не было направлено против кого-либо.

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