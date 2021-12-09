В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при «омикроне»

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Выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита являются основными симптомами при заболевании штаммом коронавируса «омикрон», заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при «омикроне»
  • Reuters
  • © Sarah Meyssonnier

«В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — цитирует РИА Новости Руженцову.

По её словам, эти симптомы могут сопровождаться типичным для коронавируса поражением лёгких и других органов.

Она добавила, что на данный момент сведений об особенностях вызываемого «омикроном» заболевания немного, но скоро ожидаются новые данные.

Ранее эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков заявил в беседе с RT, что свойства омикрон-штамма коронавируса ещё нужно изучить.

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