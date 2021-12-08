Эпидемиолог Дедков заявил, что говорить о свойствах омикрон-штамма преждевременно
- Reuters
«На самом деле про «омикрон» нам не известно особо ничего, кроме того, что это штамм, у которого достаточно существенные изменения. Но как это повлияло на его биологические свойства, пока никто сказать не может. Это всё спекуляции», — отметил он.
Дедков добавил, что должно пройти какое-то время, должны быть проведены исследования, чтобы можно было сказать, что «он более зловредный или менее зловредный».
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что штамм «омикрон» в январе будет доминировать среди других вариантов коронавируса в Европе.