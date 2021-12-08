Эпидемиолог Дедков заявил, что говорить о свойствах омикрон-штамма преждевременно

Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков заявил в беседе с RT, что свойства омикрон-штамма коронавируса ещё нужно изучить.

«На самом деле про «омикрон» нам не известно особо ничего, кроме того, что это штамм, у которого достаточно существенные изменения. Но как это повлияло на его биологические свойства, пока никто сказать не может. Это всё спекуляции», — отметил он.

Дедков добавил, что должно пройти какое-то время, должны быть проведены исследования, чтобы можно было сказать, что «он более зловредный или менее зловредный».

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что штамм «омикрон» в январе будет доминировать среди других вариантов коронавируса в Европе.