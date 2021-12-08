ВОЗ не исключила доминирование «омикрона» среди всех штаммов в Европе в январе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила, что штамм «омикрон» в январе будет доминировать среди других вариантов коронавируса в Европе.
ВОЗ не исключила доминирование «омикрона» среди всех штаммов в Европе в январе
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на еженедельный бюллетень ВОЗ.

«Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом «омикрон», то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста 120% к 1 января 2022 года», — заявили в организации.

По информации ВОЗ, омикрон-штамм уже выявлен в 57 странах мира.

При этом 99,8% всех зафиксированных за последние два месяца случаев приходятся на вариант «дельта».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо подготовиться к любому сценарию развития ситуации в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

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