Вирусолог Семёнов: «омикрон» вызывает пневмонию быстрее других штаммов

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При «омикрон»-штамме COVID-19 вирус быстрее опускается в лёгкие и человек быстрее заболевает пневмонией, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.
Вирусолог Семёнов: «омикрон» вызывает пневмонию быстрее других штаммов
  • AP
  • © Pavel Golovkin

В интервью «Известиям» учёный пояснил, что как и «дельта»-штамм, «омикрон» более тропен, то есть, имеет более высокую способность к взаимодействию с эпителием лёгких.

«При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней... Сейчас это 3–5 дней», — сказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила об ужесточении контроля на российских границах из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

Двое заболевших «омикроном» пациентов находятся в России под медицинским наблюдением врачей высокой квалификации.

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