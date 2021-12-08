Вирусолог Семёнов: «омикрон» вызывает пневмонию быстрее других штаммов

При «омикрон»-штамме COVID-19 вирус быстрее опускается в лёгкие и человек быстрее заболевает пневмонией, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.

В интервью «Известиям» учёный пояснил, что как и «дельта»-штамм, «омикрон» более тропен, то есть, имеет более высокую способность к взаимодействию с эпителием лёгких.

«При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней... Сейчас это 3–5 дней», — сказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила об ужесточении контроля на российских границах из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

Двое заболевших «омикроном» пациентов находятся в России под медицинским наблюдением врачей высокой квалификации.