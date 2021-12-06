Учёные нашли способ борьбы с дыхательной недостаточностью после COVID-19
Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal.
Отмечается, что ксенон воздействует на лёгочный сурфактант — вещество, препятствующее спадению альвеол лёгких .
Атомы ксенона восстанавливают поражённый сурфактант, обеспечивая расправление спавшихся альвеол.
23 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отгрузка препарата для внутривенного введения с целью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах планируется до конца недели.