Учёные нашли способ борьбы с дыхательной недостаточностью после COVID-19

Учёные Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) вместе с коллегами из Томского НИМЦ установили, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях лёгких после коронавируса могут использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона.

Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal. Отмечается, что ксенон воздействует на лёгочный сурфактант — вещество, препятствующее спадению альвеол лёгких . Атомы ксенона восстанавливают поражённый сурфактант, обеспечивая расправление спавшихся альвеол. 23 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отгрузка препарата для внутривенного введения с целью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах планируется до конца недели.