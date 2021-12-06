Учёные нашли способ борьбы с дыхательной недостаточностью после COVID-19

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Учёные Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) вместе с коллегами из Томского НИМЦ установили, что для лечения дыхательной недостаточности при повреждениях лёгких после коронавируса могут использоваться ингаляции газовой смесью на основе ксенона.

Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal.

Отмечается, что ксенон воздействует на лёгочный сурфактант — вещество, препятствующее спадению альвеол лёгких .

Атомы ксенона восстанавливают поражённый сурфактант, обеспечивая расправление спавшихся альвеол.

23 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отгрузка препарата для внутривенного введения с целью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах планируется до конца недели.

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