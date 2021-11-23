Мурашко сообщил о поставках внутривенного препарата от коронавируса в регионы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что отгрузка препарата для внутривенного введения с целью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах планируется до конца недели.

Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что в соответствии с поручением главы кабмина закуплены препараты для внутривенного введения пациентам с коронавирусом в стационарах.

Он отметил, что начиная с субботы идёт активно отгрузка препарата.

По его словам, на сегодняшний день «почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идёт приёмка».

«До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты России», — сказал министр.

RT вёл трансляцию заседания.