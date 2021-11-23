Мурашко сообщил о поставках внутривенного препарата от коронавируса в регионы
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- РИА Новости
Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что в соответствии с поручением главы кабмина закуплены препараты для внутривенного введения пациентам с коронавирусом в стационарах.
Он отметил, что начиная с субботы идёт активно отгрузка препарата.
По его словам, на сегодняшний день «почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идёт приёмка».
«До конца недели мы планируем, что отгрузка препарата будет завершена во все субъекты России», — сказал министр.
RT вёл трансляцию заседания.