Биолог Баранова рассказала об особенности омикрон-штамма коронавируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» об особенности омикрон-штамма коронавируса.

«В случае с «дельтой» у нас два мутационных события в месте, которое распознаётся нейтрализующими антителами. А у «омикрона» их десять», — сказала она.

По словам Барановой, «это влияет на уход от антител».

«Понимаете, если в этой «балабашке» десять мест, к которым нельзя прицепиться (антителам. — RT), то это значит, что мест, куда можно прицепиться, уже осталось очень мало», — сказала она.

При этом она заявила, что в среднем по популяции иммунитет всё равно не снизится до нуля.

«И поэтому с этой точки зрения лучше всё равно провакцинироваться», — сказала она.

Ранее лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за омикрон-штамма.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

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