Эксперт предложил обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет на федеральном уровне

Обязательную вакцинацию от коронавируса для людей, старше 60 лет, необходимо ввести на федеральном уровне, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Да, конечно, стоило бы, это группа риска», — приводит ТАСС ответ Жемчугова на соответствующий вопрос.

По его словам, у людей к данному вопросу скапливаются болезни, способствующие тяжёлому течению заболевания.

Он добавил, что лечащий врач может помочь пациентам с хроническими болезнями подобрать оптимальный срок для вакцинации.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что вакцинация от гриппа не повлияет на количество антител у перенёсших коронавирус.