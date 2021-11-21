Эксперт: прививка от гриппа не снизит уровень антител к COVID-19

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Вакцинация от гриппа не повлияет на количество антител у перенёсших коронавирус, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — цитирует ТАСС Коновалова.

По его словам, вакцинироваться можно в течение всего сезона.

Он отметил, что в очереди на прививку необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены.

Ранее врач-эпидемиолог кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов рассказал подробности об определении антител в организме человека.

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