Эксперт: прививка от гриппа не снизит уровень антител к COVID-19
«Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — цитирует ТАСС Коновалова.
По его словам, вакцинироваться можно в течение всего сезона.
Он отметил, что в очереди на прививку необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены.
Ранее врач-эпидемиолог кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов рассказал подробности об определении антител в организме человека.