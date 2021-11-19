Эпидемиолог Выгоняйлов рассказал подробности об определении антител

Врач-эпидемиолог кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов рассказал подробности об определении антител в организме человека.

«У нас есть количественные, полуколичественные и качественные тест-системы. Качественный тест определяет наличие в крови суммарных иммуноглобулинов G, он показывает, болел человек коронавирусом или нет», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если говорить о защите от вируса, то системы должны показывать вируснейтрализующие антитела, которые определяет количественный тест. Как напомнил Выгоняйлов, в настоящее время идёт обсуждение, согласно которому их должно быть 350 или 500.

Выгоняйлов отметил, что международная система измерения Bau на миллиметр, принятая ВОЗ, определяет число вируснейтрализующих антител.

«Если тест-система определяет вируснейтрализующие антитела в общей структуре иммуноглобулинов G, то их можно пересчитать по формуле ВОЗ. Bau на миллилитр показывает именно вируснейтрализующие антитела», — заключил он.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.