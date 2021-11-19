Эпидемиолог Выгоняйлов рассказал подробности об определении антител

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Врач-эпидемиолог кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов рассказал подробности об определении антител в организме человека.
Эпидемиолог Выгоняйлов рассказал подробности об определении антител
  • Reuters

«У нас есть количественные, полуколичественные и качественные тест-системы. Качественный тест определяет наличие в крови суммарных иммуноглобулинов G, он показывает, болел человек коронавирусом или нет», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если говорить о защите от вируса, то системы должны показывать вируснейтрализующие антитела, которые определяет количественный тест. Как напомнил Выгоняйлов, в настоящее время идёт обсуждение, согласно которому их должно быть 350 или 500.

Выгоняйлов отметил, что международная система измерения Bau на миллиметр, принятая ВОЗ, определяет число вируснейтрализующих антител.

«Если тест-система определяет вируснейтрализующие антитела в общей структуре иммуноглобулинов G, то их можно пересчитать по формуле ВОЗ. Bau на миллилитр показывает именно вируснейтрализующие антитела», — заключил он.

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