Рогозин выразил опасение в связи с возможной милитаризацией космоса США и НАТО

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Члены альянса НАТО и США выводят в космос потенциальные носители оружия, что приводит к милитаризации космического пространства. Такое мнение в интервью для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» выразил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин выразил опасение в связи с возможной милитаризацией космоса США и НАТО
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса», — заявил Рогозин.

По его словам, «в последние десятилетия США и их союзники по НАТО выводят в космос ещё не оружие, но потенциальные носители этого оружия»

Рогозин добавил, что «будущие войны начнутся с космоса, поэтому Россия должна защитить себя и в этой сфере».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у альянса нет планов по размещению оружия в космосе.

В свою очередь, в МИД России заявили, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия считает необходимым как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.

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