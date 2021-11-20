Рогозин выразил опасение в связи с возможной милитаризацией космоса США и НАТО
- РИА Новости
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«Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса», — заявил Рогозин.
По его словам, «в последние десятилетия США и их союзники по НАТО выводят в космос ещё не оружие, но потенциальные носители этого оружия»
Рогозин добавил, что «будущие войны начнутся с космоса, поэтому Россия должна защитить себя и в этой сфере».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что у альянса нет планов по размещению оружия в космосе.
В свою очередь, в МИД России заявили, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия считает необходимым как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.