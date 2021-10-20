Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов по размещению оружия в космосе
- Reuters
«В НАТО нет никаких планов по размещению оружия в космосе», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.
По его словам, космос важен для коммуникаций альянса.
Столтенберг отметил, что НАТО инвестирует, адаптирует и модернизирует свои возможности для ответа и защиты от любой угрозы, включая современные ракетные системы.
Ранее в МИД России заявили, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.
В августе МИД Китая выразил обеспокоенность действиями США по милитаризации космоса.