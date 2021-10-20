Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов по размещению оружия в космосе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны заявил, что у альянса нет планов по размещению оружия в космосе.

«В НАТО нет никаких планов по размещению оружия в космосе», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.

По его словам, космос важен для коммуникаций альянса.

Столтенберг отметил, что НАТО инвестирует, адаптирует и модернизирует свои возможности для ответа и защиты от любой угрозы, включая современные ракетные системы.

Ранее в МИД России заявили, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.

В августе МИД Китая выразил обеспокоенность действиями США по милитаризации космоса.