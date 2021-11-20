Nature: медработники из «красных зон» могут обладать уникальным иммунитетом к COVID-19

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Медицинские работники, которые ухаживают за больными COVID-19 в «красных зонах», обладают особым видом иммунитета к коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений учёных из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust, исследование опубликовал журнал Nature.
Nature: медработники из «красных зон» могут обладать уникальным иммунитетом к COVID-19
  • Reuters

Такой вывод авторы сделали по итогам наблюдений за более чем 750 медработниками, которые находились в постоянном контакте с пациентами.

За весь период 58 человек не получили положительного теста на инфекцию, пишет РИА Новости. Этих людей объединял один особый показатель в анализах крови — высокая концентрация T-клеток иммунной системы. Как уточняется, они действуют как клетки памяти, способные распознавать конкретные инфекции.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ.

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