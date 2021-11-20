В центре Гамалеи заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать, сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19, – RT.) хорошая» — заявил Бутенко.

По его словам, со спадом очередной волны заболеваемости, пандемия не закончится.

Он добавил, что россиянам и дальше будет необходимо соблюдать меры безопасности и вакцинироваться.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о будущем пандемии.