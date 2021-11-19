The Guardian: ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53%

Короткая ссылка
В борьбе с распространением пандемии COVID-19 ношение масок является самой эффективной мерой, снижающей заболеваемость на 53%. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на международное исследование.

В исследовании говорится, что несмотря на безопасность вакцин от COVID-19, большая часть из них не обеспечивает 100%-ной защиты и уровень вакцинации во многих странах мира не очень высокий.

Учёные пришли к выводу, что самыми эффективными мерами в борьбе против коронавируса являются социальное дистанцирование, мытьё рук и ношение масок.

По данным из более чем 30 стран мира, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение социальной дистанции — на 25%, мытьё рук — на 53%.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить