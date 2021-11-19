The Guardian: ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53%

В борьбе с распространением пандемии COVID-19 ношение масок является самой эффективной мерой, снижающей заболеваемость на 53%. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на международное исследование.

В исследовании говорится, что несмотря на безопасность вакцин от COVID-19, большая часть из них не обеспечивает 100%-ной защиты и уровень вакцинации во многих странах мира не очень высокий.

Учёные пришли к выводу, что самыми эффективными мерами в борьбе против коронавируса являются социальное дистанцирование, мытьё рук и ношение масок.

По данным из более чем 30 стран мира, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение социальной дистанции — на 25%, мытьё рук — на 53%.

Подробнее — в материале ИноТВ.