Космическое командование США: Россия в космосе сбила спутник

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В ходе проведённых Россией в космосе испытаний противоспутниковых систем был сбит российский спутник, говорится в заявлении космического командования США.
Космическое командование США: Россия в космосе сбила спутник
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«Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите», — сообщается в пресс-релизе на сайте космического командования США.

Отмечается, что обломки спутника могут представлять угрозу для космических аппаратов и миссий.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен выразил опасение, что испытания противоспутниковых систем России угрожают исследованиям космоса.

В NASA также прокомментировали испытание Россией противоспутникового оружия.

По словам руководителя агентства Билла Нельсона, «Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов».

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