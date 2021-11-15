Мурашко рассказал об эффекте комбинации вакцин от COVID-19 и гриппа

Комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа в случае одновременного введения может усилить их эффект, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — рассказал министр в интервью ТАСС.

Мурашко напомнил, что непривитые граждане сложнее переносят заболевание COVID-19 и могут ещё долго иметь проблемы со здоровьем.

Кроме того, по словам главы Минздрава, после появления штамма «дельта» чаще стали болеть молодые люди.

Ранее в ходе встречи с делегацией Совета Европы Мурашко заявил о необходимости разделения процедур допуска препаратов на рынки стран и признания сертификатов о вакцинации.

Он также отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными в их странах препаратами для профилактики COVID-19.