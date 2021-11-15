Мурашко рассказал об эффекте комбинации вакцин от COVID-19 и гриппа

Короткая ссылка
Комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа в случае одновременного введения может усилить их эффект, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал об эффекте комбинации вакцин от COVID-19 и гриппа
  • РИА Новости

«Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее», — рассказал министр в интервью ТАСС.

Мурашко напомнил, что непривитые граждане сложнее переносят заболевание COVID-19 и могут ещё долго иметь проблемы со здоровьем.

Кроме того, по словам главы Минздрава, после появления штамма «дельта» чаще стали болеть молодые люди.

Ранее в ходе встречи с делегацией Совета Европы Мурашко заявил о необходимости разделения процедур допуска препаратов на рынки стран и признания сертификатов о вакцинации. 

Он также отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными в их странах препаратами для профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить