Мурашко призвал разделять процедуры допуска препаратов на рынки и признания сертификатов

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи с делегацией Совета Европы заявил о необходимости разделения процедур допуска препаратов на рынки стран и признания сертификатов о вакцинации.
Мурашко призвал разделять процедуры допуска препаратов на рынки и признания сертификатов
  • РИА Новости

Встреча прошла в Министерстве здравоохранения России. Делегацию Совета Европы возглавлял заместитель генсекретаря СЕ Бьёрн Берге.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава, Мурашко отметил, что российская сторона предлагает решать вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса «на основании подтверждённого факта вакцинации, без привязки к конкретному вакцинному препарату», так как это позволит решить проблему дискриминации в сфере трансграничного перемещения.

«Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов», — сказал глава Минздрава.

Также Мурашко отметил важность недопущения дискриминации граждан, вакцинированных официально одобренными в их странах препаратами для профилактики COVID-19.

В начале ноября российский постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство лекарственных средств могут в ближайшее время достичь общего понимания по вопросу о взаимном признании сертификатов о вакцинации. 

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