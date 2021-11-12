Корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС

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Многоразовый космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).
Корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС
  • Reuters
  • © Joe Skipper

По данным NASA, стыковка была осуществлена в автоматическом режиме 11 ноября в 18:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:32 мск) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер.

Ранее ракета-носитель компании SpaceX с экипажем из четырёх человек стартовала из Флориды к Международной космической станции (МКС).

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