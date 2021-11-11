Ракета компании SpaceX стартовала к МКС из Флориды
Ракета-носитель компании SpaceX с экипажем из четырёх человек стартовала из Флориды к Международной космической станции (МКС).
Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что в состав экипажа входят Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер.
Ранее МКС осуществила манёвр, чтобы избежать столкновения с обломком китайского метеорологического спутника.
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