Ракета компании SpaceX стартовала к МКС из Флориды

Ракета-носитель компании SpaceX с экипажем из четырёх человек стартовала из Флориды к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает NBC News. Отмечается, что в состав экипажа входят Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и Маттиас Маурер. Ранее МКС осуществила манёвр, чтобы избежать столкновения с обломком китайского метеорологического спутника.