МКС скорректировала орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

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Международная космическая станция осуществила манёвр, чтобы избежать столкновения с обломком китайского метеорологического спутника.
МКС скорректировала орбиту для уклонения от обломка китайского спутника
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«Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с «космическим мусором». По предварительным данным, после проведения манёвра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, обломок должен пролететь на расстоянии 600 м от станции.

Ранее космонавт Денис Ефремов прокомментировал ситуацию с космическим мусором.

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