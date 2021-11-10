МКС скорректировала орбиту для уклонения от обломка китайского спутника

Международная космическая станция осуществила манёвр, чтобы избежать столкновения с обломком китайского метеорологического спутника.

«Высоту орбиты Международной космической станции увеличили в среду вечером, чтобы избежать столкновения с «космическим мусором». По предварительным данным, после проведения манёвра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 1,2 км», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, обломок должен пролететь на расстоянии 600 м от станции.

Ранее космонавт Денис Ефремов прокомментировал ситуацию с космическим мусором.