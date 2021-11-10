Космонавт Ефремов высказался о ситуации с космическим мусором

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Космонавт Денис Ефремов прокомментировал ситуацию с космическим мусором.
Космонавт Ефремов высказался о ситуации с космическим мусором
  • NASA

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что на орбите Земли могут оставаться некоторые компоненты ракет и старые спутники.

«Тем более если это какой-то результат тех же экспериментов», — сказал Ефремов.

По его словам, космического мусора действительно становится больше.

Ранее сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» вечером 10 ноября проведут манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) от обломка китайского спутника.

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