Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора

Специалисты «Роскосмоса» вечером 10 ноября проведут манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) от обломка китайского спутника. Соответствующая информация приводится на сайте госкорпорации.

«10 ноября в 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, после проведения манёвра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,2 км и составит 420 км над Землёй.

Ранее сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» изучают ситуацию со сближением фрагмента китайского метеоспутника с Международной космической станцией.