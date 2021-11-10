Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
- © Олег Новицкий/Роскосмос
«10 ноября в 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, после проведения манёвра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,2 км и составит 420 км над Землёй.
Ранее сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» изучают ситуацию со сближением фрагмента китайского метеоспутника с Международной космической станцией.