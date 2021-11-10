Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора

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Специалисты «Роскосмоса» вечером 10 ноября проведут манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) от обломка китайского спутника. Соответствующая информация приводится на сайте госкорпорации.
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от космического мусора
  • © Олег Новицкий/Роскосмос

«10 ноября в 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, после проведения манёвра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,2 км и составит 420 км над Землёй.

Ранее сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» изучают ситуацию со сближением фрагмента китайского метеоспутника с Международной космической станцией.

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