Фрагмент китайского спутника сблизится с МКС 12 ноября

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Специалисты «Роскосмоса» изучают ситуацию со сближением фрагмента китайского метеоспутника с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Фрагмент китайского спутника сблизится с МКС 12 ноября
  • NASA

«По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с МКС 12 ноября около 04:00 мск. В данный момент проводится расчёт траекторий и уточняются параметры сближения», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По словам источника агентства, Центр управления полётами может провести манёвр уклонения МКС от космического мусора, подняв высоту станции на 1,2 км с помощью грузового корабля «Прогресс МС-18».

В августе «Роскосмос» сообщил, что если собрать весь космический мусор, находящийся на орбитах вокруг Земли, получится более 7 тыс. т.

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