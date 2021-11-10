Фрагмент китайского спутника сблизится с МКС 12 ноября

Специалисты «Роскосмоса» изучают ситуацию со сближением фрагмента китайского метеоспутника с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«По предварительной информации, фрагмент космического аппарата Fengyun-1C сблизится с МКС 12 ноября около 04:00 мск. В данный момент проводится расчёт траекторий и уточняются параметры сближения», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

По словам источника агентства, Центр управления полётами может провести манёвр уклонения МКС от космического мусора, подняв высоту станции на 1,2 км с помощью грузового корабля «Прогресс МС-18».

В августе «Роскосмос» сообщил, что если собрать весь космический мусор, находящийся на орбитах вокруг Земли, получится более 7 тыс. т.